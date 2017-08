Räuber bedrohte Passanten in Linz mit Messer

Alkohol und Drogen im Blut, ein Messer in der Hand - so raubte ein 22- jähriger Afghane beim Schillerpark in Linz Touristen aus. Bei einem deutschen Paar erbeutete er die Brieftasche, eine weitere von ihm bedrohte Passantin konnte flüchten. Der in Salzburg einquartierte Flüchtling wurde dann beim Volksgarten geschnappt.