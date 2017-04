Radarhasser machte Kastln blind

13 Monate nach einem Feueranschlag auf ein "Blitzer- Auto" in Braunau schlug ein Radarhasser in der Stadt nun großflächig zu: Er setzte fünf der sechs fixen Tempomessstationen mit schwarzer Farbe außer Gefecht. Nur die Radar- Box in der 30er- Zone vor der Volksschule in der Schloßstraße ließ der Täter heil.