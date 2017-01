Prozess nach Sex- Mord? Entscheidung am Freitag

"Krone"- Leser kennen alle Details zu dem Fall: Die gebürtige Deutsche Ingrid Sch. wurde im Sommer 2013 schwerst verletzt im Garten ihrer Villa in Gmunden gefunden - wenige Tage später starb sie. Mit Helmut St. (41) geriet ein Tennis- und Intimpartner der Frau rasch in Verdacht. Er habe sie gestoßen und ihr nicht geholfen, dabei habe er sie auch vergewaltigt, so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Die Geschworenen sprachen ihn wegen Vergewaltigung und Mordes durch Unterlassen schuldig: 20 Jahre Haft!

"Damit endlich der Richtige in Haft sitzt!"

Der Salzburger Anwalt Franz Gerald Hitzenbichler und sein Linzer Kollege René Haumer kämpfen nun darum, dass alles neu aufgerollt wird. "Damit endlich der richtige Mörder in Haft kommt", sagen die beiden. Die Chancen schätzen sie vielversprechend ein: Immerhin habe man im Nachhinein die richtige Tatwaffe - einen Pokal - gefunden, dessen Konturen mit den Verletzungen der Frau übereinstimmen. Zudem seien dem Gericht wichtige Zeugenaussagen vorenthalten worden, die Helmut St. entlastet hätten.

Diesen Freitag wird ein Drei- Richter- Senat (Vorsitz: Gerhard Kleindeßner) entscheiden, ob der Fall neu aufgerollt und Helmut St. enthaftet wird!

Robert Loy, Kronen Zeitung