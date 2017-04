Premiere beim Jubiläum und zwei Geburtstage

Holz...Seinen 200. "Geburtstag" feiert heuer der Urfahranermarkt. Und da war bereits am Eröffnungstag in Linz der Bär los. Anlässlich dieses Jubiläums begrüßte die "Krone" rund um Chef vom Dienst Christian Kitzmüller und Festwirt Patrick Stützner in der Donaualm viele Gäste bei der Hüttengaudi. Das ließ sich mit Thomas Stelzer auch unser Neo- LH nicht entgehen. Bei seiner Premiere als oberster Oberösterreicher am Jahrmarkt meinte er: "Hier werden Traditionen hochgehalten..."

Dazu wurde in der lässigen Holzhütte auch zwei Geburtstagskindern gratuliert. So feierte etwas Wahnsinns3- Bandleader Jürgen Maier in den 40er hinein und wurde auf den 35er von Michaela Thalhammer, Herzdame von KOOP- Chef Dieter Recknagl, angestoßen...

Beim Feiern mit der "Krone" auch dabei: die Stadt- Vize Bernhard Baier und Detlef Wimmer, das Polizei- Duo Karl Pogutter und Erwin Fuchs, die Touristiker Manfred Grubauer und Georg Steiner, Trachten- Lady Andrea Holzberger (Wichtlstube), Alexander "Bademeister" Kraml, Josef Paukenhaider (Brau Union), "OÖ- Krone"- Anzeigenchef Peter Haunschmidt, Hans Wieser (Wolfgangsee), sowie Peter Fuchs von der Schnittzone.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung