Politstreit mit Polizei um Terror

Der grauenhafte Doppelmord von Linz- Urfahr, wo Mohamed H. laut seinem Geständnis am 2. Juli in der Voltastraße Hildegard Sch. (85) mit einem Spanngurt erdrosselte und deren fast blinden Ehemann Siegfried Sch. (86) mit einem Baseballschläger erschlug, ist weit über die Landesgrenzen relevant. Wie berichtet, hatte ein couragierter Anrainer schon zwei Jahre vor der Tat die Meldestelle für NS- Extremismus - für Islamismus gibt es bis heute keine - per Mail vor Mohamed H. gewarnt. Weil der Linzer befürchtete, dass sich der Tunesier radikalisiert habe.

Mohamed H. wurde damals von Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz mehrere Stunden lang einvernommen. Dort erzählte der Tunesier, dass er sich von Angehörigen 30.000 Euro ausgeborgt habe, um in seiner nordafrikanischen Heimat einen Neustart zu wagen. Er konnte laut den Akten mit Rechnungen eines Linzer Großhändlers und einer Spedition belegen, dass er Werkzeug und Maschinen gekauft und diese nach Tunesien befördert hatte. Dort soll er von seinen eigenen Landsleuten bestohlen und an der libyschen Grenze wegen seines Bartes inhaftiert worden sien. "Das klang durchaus plausibel. Der Verdächtige verhielt sich damals sehr kooperativ, seine Angaben wurden auch weitestmöglich überprüft", erklärt dazu Polizeisprecher David Furtner.

Doch im Lichte der späteren Ereignisse ist zumindest fraglich, ob die Überprüfung wirklich ausreichend war. Ein Psycho- Profiling, das die Persönlichkeit des verdächtigen durchleuchtet hätte, wäre mit Sicherheit sinnvoll gewesen. So etwas ist aber derzeit in der Ermittlungsarbeit nicht vorgesehen.

Der Doppelmord bekam nach Bekanntwerden der Anzeige einen immensen politischen Drall. Zuerst preschte Innenminister Wolfgang Sobotka vor und berichtete am Mittwochabend der geschockten Öffentlichkeit, dass es sich bei der Mordtat in Linz um den ersten islamistisch motovierten Anschlag in Österreich gehandelt habe. Fakten blieb der VP- Politiker bisher schuldig. Am Donnerstag feuerte LH- Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) mit Schützenhilfe von Parteichef Heinz Christian Strache eine Breitseite auf die Polizei und Landesdirektor Andreas Pilsl im Besonderen ab und warf diesem Unfähigkeit vor.

Am Freitag lud LH Thomas Stelzer nun Pilsl zur Regierungssitzung am Montag ein. Dort soll er die Karten auf den Tisch legen. Denn die Mordtat erschüttert mit ihrer Heimtücke auch das Vertrauen in den österreichischen Weg der religiösen und kulturellen Toleranz.

