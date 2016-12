Pleite machte aus einem Gärtner einen Räuber

Mit der unüberlegten und patscherten Aktion hat der 40- jährige Philipp P. aus Redlham nicht nur das Weihnachtsfest, sondern vermutlich die ganze Zukunft der Familie zerstört.

Der Gärtner und Pflanzenhändler, der nach zwei Pleiten seines Betriebs auch die privaten Schulden - er ließ es sich gerne gut gehen - nicht mehr in den Griff bekam, ist voll geständig.

"Weg vom Schuss"

Er hatte die Raiffeisen- Filiale in Atzbach ausgesucht, weil sie "weg vom Schuss" liegt und er nicht damit rechnete, dass in der Nähe der Polizeihundeführer Michael K. mit seinem "Blue" übte. Das Duo stellte den am Rad flüchtenden Maskierten, der vom Kassier mit "Schleich dich!" verjagt worden war. Der Familienvater hatte vor dem Hund so große Angst, dass er nicht vom Rad stieg. Und wehren konnte sich der Pleite- Gärtner auch nicht, weil der "Elektroschocker" mit dem er den Überfall begehen wollte, nicht mehr war als ein Plastikrohr mit einer Schraube.

Bei den Verhören wurde klar, dass Philipp P., für den die Unschuldsvermutung gilt und der vorher nie straffällig geworden war, ein gebrochener Mann ist. Die U- Haft wurde am Donnerstag von der Welser Staatsanwaltschaft beantragt.

Infobox Kassier jagte Räuber aus der Bank