Plasser & Theurer: Verantwortliche im Fadenkreuz

Im Juli standen Manager einer Traunviertler Firma in Steyr vor Gericht, weil sie neun Jahre mehrere Millionen Euro Steuern hinterzogen hatten. Sie wurden zu einer Strafe von 2,17 Millionen Euro verdonnert. Fast vier Jahre hatte die Staatsanwaltschaft zuvor ermittelt.



Ermittlungen seit April

Und auch die Causa Plasser & Theurer könnte sich ziehen. "Es sieht nach einem umfangreicheren Verfahren aus", bestätigte Ingrid Maschl- Clausen, Sprecherin der Korruptions- Staatsanwaltschaft in Wien. Seit April wird dort wegen des Verdachts der Abgaben- Hinterziehung im Zusammenhang mit der Abgabe unrichtiger beziehungsweise fehlender Steuererklärungen durch Verantwortliche von zwei Firmen des Bahnbaumaschinen- Spezialisten ermittelt. Plasser & Theurer- Anwalt Karl Hatak gibt dazu keinen Kommentar ab, die Firma selbst betont, dass die Beschuldigungen falsch sind.

Image- Schaden

Doch die Lawine kann so nicht mehr aufgehalten werden, die losgetreten wurde: So fällt der Name des Linzer Vorzeigeunternehmens, das 1800 Mitarbeiter in Österreich hat, ja auch in Ermittlungen wegen des Betrugs- und Spionageverdachts. Unabhängig vom Ermittlungsausgang ist ein Image- Schaden sicher.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung