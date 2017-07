Pkw am Bahngleis zwischen Schranken gefangen

"Die Frau wohnt in der Nähe und kannte den Bahnübergang", weiß Andreas Hippesroither von der FF Bad Goisern. Die 32- Jährige war am Heimweg, als sie zum Bahnübergang in der Ortschaft Weißenbach kam. Sie ignorierte die warnenden Lichtzeichen, passierte den Übergang - da schlossen sich die beiden Bahnschranken und sperrten sie ein. In Panik versuchte die Angestellte noch, ihren Golf zu wenden und seitlich aus dem lebensgefährlichen "Gefängnis" zu fliehen. Da donnerte schon ein Regionalexpresszug in Richtung Ischl daher.

Lokführer leitete Notbremsung ein

Der Lokführer sah den Pkw, leitete zwar noch eine Notbremsung ein, doch der Zug krachte in den Golf. Hippesroither: "Der Puffer bohrte sich in das Heck." Der Wagen wurde neben den Gleiskörper geschleudert, seine Lenkerin hatte zum Glück Dutzende Schutzengel und kam leicht verletzt davon.

Johannes Nöbauer