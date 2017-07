ÖVP will bei Wahl die Nase deutlich vorne haben

Nach seiner Kür zum Vize- Bundesparteichef der ÖVP mit 98,9 Prozent (ein bisschen mehr als Sebastian Kurz) macht LH Thomas Stelzer starke Ansagen in Richtung Nationalratswahl am 15. Oktober: "Wir wollen diesmal in Oberösterreich die Nase deutlich vorne haben." Zuletzt gelang das im Jahr 2002 mit Schüssel.