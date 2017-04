Oberösterreichs Schul- Chef löst Masern- Alarm aus

Masern- Alarm löst der Landesschulrat in Oberösterreich aus. Denn heuer sind bereits mehr Masern- Fälle als im gesamten Vorjahr in Österreich - auch in unserem Bundesland - gemeldet worden. Die Behörden weisen jetzt in einem Eltern- Brief auf die Risiken und vor allem die Impflücken hin und rufen zur Immunisierung auf!