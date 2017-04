Oberösterreich unter halbem Meter Schnee!

Eisglatte Straßen, Schneesturm, Frost und durch Schneebruch verursachte Stromausfälle - alles ist möglich in diesem winterlichen April! Mit bis zu 50 Zentimeter Schnee rechnen die Meteorologen, der Süden des Landes ist dabei hauptsächlich betroffen. Solche Schneemengen gibt es laut ZAMG in der zweiten Aprilhälfte nur alle zehn bis 15 Jahre, frostige Temperaturen sind dagegen häufiger. Der Niederschlag geht heute, Donnerstag, aber langsam zu Ende, in der Nacht auf Freitag erreicht dafür die Kälte ihren Tiefpunkt: Bis zu minus sieben Grad gefährden Pflanzen und damit Landwirte im ganzen Land (wir berichteten). Auch die Verantwortlichen der Landesgartenschau in Kremsmünster zittern vor der wohl bitterkalten Eröffnung am Freitag: "Wir decken empfindliche Blumen jetzt mit Vlies zu. Wir haben zum Glück schon Mitte März gesetzt, sodass die Pflanzen schon gut eingewurzelt und nicht mehr so empfindlich sind", hofft die gärtnerische Referentin Julia Schachinger, dass die Blumenpracht nicht erfriert. Auch viele Hobbygärtner sorgen sich um ihre Blüten.

Und die Autofahrer rutschten derzeit oft aus , denn viele Lenker haben längst die Sommerreifen montiert.

Was die Versicherung da im Fall eines Unfalls sagt, weiß Experte Franz Blöchl:

Beim Winterwetter im Frühling gab es schon einige Unfälle und Ausrutscher. Was sagt die Versicherung, wenn das mit Sommerreifen passiert?

Es kommt darauf an. Bei der Haftpflichtversicherung ist es ganz selten ein Problem, bei der Kasko schon eher. Sommerreifen alleine sind jedoch kein Ablehnungsgrund, es müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen, wenn etwa jemand bei Schnee mit Sommerreifen auch noch zu schnell und riskant überholt hat.

Dann liegt grobe Fahrlässigkeit vor und die Versicherung steigt aus.

Genau. Aber auch hier gibt es eine Ausnahme.

Welche?

Seit etwa einem Jahr kann man sich ironischerweise auch gegen grobe Fahrlässigkeit versichern lassen. Viele Verträge haben das gegen eine Erhöhung der Prämie jetzt schon drinnen. Dann muss man sich darüber gar keine Sorgen mehr machen.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung