Oberösterreich hat pro Kopf wenigste Polizisten!

"Objektiv stehen wir - was Aufklärung und Co. betrifft - gut da, aber dieses Missverhältnis an Personal ist durch nichts zu erklären", sagt SP- Sicherheitssprecher und selbst Polizist Hermann Krenn. Denn dass das Burgenland, auf Einwohner umgerechnet, mehr als doppelt so viele Polizisten hat, ist auch mit der Ostgrenze nicht zu argumentieren. Dabei wurden in den vergangenen acht Jahren im Burgenland vier Prozent der Beamten abgebaut, in Oberösterreich stieg die Zahl der Beamten im selben Zeitraum um fast sechs Prozent an.

Zahlen- Wirrwarr

Am selben Tag wurde vom Innenminister eine zweite parlamentarische Anfrage beantwortet, aus der hervorgeht, dass in unserem Bundesland sogar 446 Posten unbesetzt sind. Die Zahlen, wie viele Beamte im Dienst sind, werden hier gar nur mit 3319 angegeben - 292 weniger als bei der anderen Beantwortung. "Das hängt mit der unterschiedlichen Fragestellung zusammen", erklärt Karl- Heinz Grundböck vom Innenministerium. So würden bei der höheren Zahl etwa alle Schüler mitgerechnet.

200 Neo- Beamte mindestens pro Jahr

Die derzeitige "Sicherheitsoffensive", bei der in OÖ in den kommenden drei Jahren zumindest 200 Jung- Beamte pro Jahr ausgebildet werden sollen, würde nur die Abgänge decken, keine Verbesserung bringen.

Politik reagiert langsam

Die prekäre Lage ist bei SPÖ und ÖVP angekommen, Landeshauptmann Thomas Stelzer hat mit seinem schwarzen Parteikollegen und Innenminister Wolfgang Sobotka vereinbart, dass OÖ heuer eine weitere Polizei- Schulklasse bekommt, damit 225 Jung- Polizisten ausgebildet werden.

Markus Schütz, Kronen Zeitung