Oberösterreich baut Sicherheitsmaßnahmen aus

Bei einer Pressekonferenz von FPÖ- Chef Strache und LH- Vize Haimbuchner zum Linzer Doppelmord war auch die Sorge um die Sicherheit der Landesbediensteten in Oberösterreich vernehmbar. Für bestimmte Bereiche in den Landesgebäuden seien schon vor Wochen Maßnahmen eingeleitet worden, "ohne das an die große Glocke zu hängen", wie LH Stelzer am Donnerstag zur "Krone" sagte.

Weitere Sicherungen folgen

Weitere Sicherungen, auch außerhalb von Linz, würden folgen. Wobei manches auch sehr sichtbar werden könnte: Stelzer schließt Sicherheitsschleusen bei Landesgebäuden wie bei Gerichten, Ministerien und Flughäfen nicht aus. Auch rund um die Landtagssitzung am Donnerstag in Linz war eine verstärkte Präsenz von Sicherheitskräften sichtbar.

Besonnen die nötigen Schritte setzen

Stelzer will dadurch aber "nicht zu einer Riesenbeunruhigung im Land beitragen", sondern es gehe darum, "einfach sehr besonnen die nötigen Schritte zu setzen". Zugleich tritt er für mehr, auch vorsorgliche, Möglichkeiten für die Sicherheitsbehörden ein.

