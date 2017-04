Nur 5 Prozent essen fleischlos!

Von den fünf Prozent, die kein Fleisch essen, isst nur ein Prozent auch vegan, das heißt auch ohne andere tierische Produkte wie Milch oder Eier. Trotzdem werden Soja- Schnitzel und Tofu- Steak im Supermarkt vermehrt angeboten und viele Konsumenten fragen sich: Wird das Fleisch irgendwann komplett abgeschafft?

Darüber diskutieren die Oberösterreich Stammtisch- Gastgeber, "OÖ- Krone"- Chefredakteur Harald Kalcher und ORF OÖ- Programmchef Reinhard Waldenberger heute, Mittwoch, beim Wirt im Feld in Dietach mit Experten: IMAS- Meinungsforscher Paul Eiselsberg wird ebenso dabei sein wie Elisabeth Rabeder vom Kurhaus Bad Mühllacken, Diätologin Gaby Harringer, der Landwirtschaftskammer- Vizepräsident Karl Grabmayr oder auch Felix Hnat, der Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich.

Ernährungsberaterin Harringer wünscht sich, dass jeder isst, was ihm guttut: "Wir sind ja keine Standardmenschen. Wie man sich ernähren soll, hängt auch vom Stoffwechseltyp ab." Doch so mancher Landwirt fürchtet schon um sein Geschäft, wenn Fleisch zunehmend als ungesund oder Dickmacher verteufelt wird.

Was ist Ihre Meinung zu diesem brisanten Thema? Kommen Sie zum Stammtisch und diskutieren Sie mit, denn das Publikum kommt auch zu Wort! Beginn der Diskussion bei freiem Eintritt ist um 20 Uhr. Radio OÖ überträgt live, wir von der "Krone" werden ebenfalls berichten.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung