Neuschnee hat Saisonstart auf Natureis verschoben

"Teile des Offensees und auch des Vorderen Langbathsees sind zugefroren. Aber der Schnee frisst das Eis auf, er isoliert die Kälte, und damit dürfte aus dem Vergnügen auf Natureis vorerst nichts werden", seufzt Gerhard Spengler vom Tourismusbüro in Ebensee. Ohne Frau Holles Einsatz wären die Seen wohl innerhalb der kommenden Woche zur idealen Fläche für Bewegungsliebhaber auf Kufen geworden. Am Almsee in Grünau haben sich in den letzten Tagen bereits einige Schlittschuhläufer getummelt. Allerdings auf eigene Gefahr - und durch den Schneefall wird’s nun schwierig, die Fläche wieder freizuschaufeln. Auf bessere und vor allem kältere und schneefreie Zeiten warten müssen Fans von Natureisflächen etwa auch am Taferlklaussee in Steinbach am Attersee oder rund um Linz am Pichlinger und am Pleschinger See. "Die Eisschichten sind noch ganz dünn, da geht leider nichts", lädt Linz- AG- Sprecherin Daniela Burner stattdessen auf die Kunsteisflächen der Linz AG in die Landeshauptstadt ein. Die Eishallen haben aber natürlich etwa auch in Steyr, Wels, Ried, Gmunden oder Vöcklabruck geöffnet.

In Wels wird seit Montag die von der "Krone" präsentierte Eis- 8er- Bahn aufgebaut. Bis zur Eröffnung am 13. Jänner sollen 800 Quadratmeter Eis gebildet werden. Und in Steyr eröffnet der Curling Club morgen, Donnerstag, am Stadtplatz seinen neuen Eislaufplatz.

Bei der Ausrüstung für das Schlittschuhlaufen sollten übrigens Handschuhe und Helm vor allem bei Kindern nicht fehlen, da diese besonders oft stürzen. Und am günstigsten kommt man mit Leihmodellen davon, denn eigene Schlittschuhe kosten mindestens 40 Euro.