Neuer Notarztheli hebt in Wels ab

Nun steht der Start des neuen zusätzlichen Notarzthubschraubers fest, er soll ab kommender Woche seinen Dienst aufnehmen. Wie von uns berichtet, war seine Stationierung ja am Flugplatz Scharnstein geplant, doch für diesen Standort fehlen noch Genehmigungen für das etwas höhere Abfluggewicht. Daher geht der Heli am Welser Flughafen in die Luft. Daniel Ebner ist der Projektverantwortliche bei Heli Austria und meint: "Wegen der steigenden Einsatzzahlen sehen wir die Stationierung gerade in der Tourismusregion Salzkammergut für sinnvoll."

Johannes Nöbauer