Nach Krebs den Traum vom Restaurant erfüllt

"Mir kommt vor, als hätten wir erst seit sieben aber nicht seit 20 Jahre offen", wundert sich Anton Gallistl (53) wie schnell die Zeit vergangen ist. Exakt am 1. Mai 1997 hat er mit den Brüdern Alfred (52) und Martin (49) das Pöstlingberg Schlössl in Linz eröffnet.



Ein Jahr im Krankenhaus

Die Idee dazu fasste der Gallistl- Senior nach überstandenem Krebsleiden. "Fast ein Jahr bin ich damals im Krankenhaus gelegen, hatte faustgroße Metastasen im Bauch und musste zahlreiche Chemotherapien über mich ergehen lassen. In diesen Momenten wurde mir klar, wir wichtig die Famile ist und, dass nur diese zählt", erinnert sich der gelernte Koch. Und so war sein großer Traum mit den beiden Brüdern gemeinsam ein Lokal zu machen. Diese gaben einst für das Pöstlingberg Schlössl ihre Berufe - Alfred war Tischler, Martin Bootbauer - auf.



Danke an die Gäste

Eine Jubiläumsparty gibt es keine! Bedanken möchten sich Anton, Alfred und Martin Gallistl für die Treue ihrer Gäste auf besonderer Art. So kredenzt in der Zeit von 2. bis 7. Mai die Küche des Linzer Pöstlingberg Schlössl ein köstliches drei Gänge Menü um 20 € von 2. bis 7. Mai. Dieses besteht aus: Thunfisch- Sashimi, Scampi im Tempurateig und Capuccino vom Erdnusssüppchen als Vorspeise. Gegrillte Rinderfilet- Tournedos an Leinöl- Stampfkartoffel oder cremiges Risotto mit Frühlingsrolle als vegetarische Variante zum Hauptgang. Der kleine Streifzug durch die Küche und ein klein wenig durch die Geschichte des Restaurants erschließt sich im Dessertpotpourri Pöstlingberg- Schlössl”.

Andi Schwantner/Kronen Zeitung