Mordverdächtiger ist wieder frei!

"Der dringende Tatverdacht in Richtung versuchten Mordes ist laut OLG- Beschluss zwar bestätigt, der Beschuldigte aber gegen geringere Mittel enthaftet worden", wundert sich Andreas Pechatschek, Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr.

Wie berichtet, werfen Polizei und Justiz dem 74- jährigen Ex- Unternehmer aus Dietach vor, seine Gattin (64) bei zwei Angriffen am 26. Jänner und 2. Februar 2016 im gemeinsamen Haus mit einem unter Strom stehenden Kabel attackiert und zumindest in einem Fall auch verletzt zu haben. "Ein Unfall", wie der Mann bei den Einvernahmen stets einhellig erklärte. Schließlich habe er selbst auch einen Stromschlag abgekriegt.

Auflagen

Nach fast einem Jahr Ermittlungstätigkeit ist am 24. Februar 2017 über den 74- Jährigen die Untersuchungshaft verhängt worden. Oliver Plöckinger, Anwalt des Beschuldigten, beantragte die Enthaftung seines Mandanten. Das Oberlandesgericht Linz willigte nun ein - mit der Auflage, dass der Pensionist vorerst keinen Kontakt mehr zur 64- Jährigen aufnehmen darf und fix bei seiner Lebensgefährtin in Linz wohnen muss.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung