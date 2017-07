Moderne Halle für alten Linzer Südbahnhofmarkt

In vielen Städten vermitteln Markthallen als richtige Genussmeilen und Treffpunkte ein besonderes Einkaufsflair. Genau so etwas vermisst die Linzer SPÖ am Südbahnhofmarkt! Das dortige sanierungsbedürftige Bahnhofsgebäude soll diese Lücke zwischen den 28 Kiosken nun füllen, wenn es nach SPÖ- Fraktionschef Stefan Giegler geht.