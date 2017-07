Mit Zeugnis Geschenke abstauben

Zeugnis einpacken und losstarten, denn am Freitag ist es viel wert. Etwa durch Vorlage bei Mediamarkt, Libro oder Intersport, wo Geschenke für den Sommerspaß warten. Und mit zahlreichen Gratisaktionen locken am Freitag auch viele Shopping- Center die Schüler an. Hier sollte man aber schnell sein, denn die Goodies waren in den Vorjahren schnell vergriffen!

Party und Geschenke für Schüler

PlusCity: Gratis- T-Shirts, ermäßigte Kinokarten, eine Überraschung im Atlantis Kinderland und Gratis- Zuckerwatte warten auf die Kids.

Haid Center: Von 13 bis 18 Uhr steigt eine Party mit Spiel- und Erlebnisstationen. An der Centerinfo gibt’s ein Geschenk.

max.center Wels: Trendige Fidget- Spinner werden ab 10 Uhr an Schüler verteilt.

Shopping City Wels: Eine Jausenbox mit Besteck und viele weitere Geschenke kann man sich dort ab 9 Uhr abholen. Einfach den Bodenaufklebern folgen. Sie führen zu den Geschenken.

Weberzeile Ried: Beim "School’s Out Day" geht’s rund! Fußball, Gratisaktionen, Gewinnspiele und eine Autogrammstunde der SV Ried (13 Uhr) machen den Ferienstart unvergesslich!

Freifahrt in Windischgarsten

Übrigens gibt’s mit dem Zeugnis am 10. und 11. Juli eine Freifahrt für den Alpine Coaster am Wurbauerkogel in Windischgarsten!

Lob, Lob, nochmal Lob

Neben der Fülle an Geschenken aber eines nicht vergessen: Lob

Karoline Singer, Kronen- Zeitung