Mit Mitleidsschmäh

Sie glauben an das Gute im Menschen - das wurde den Franziskanerinnen in Vöcklabruck zum Verhängnis, als eine notorische Betrügerin (46) aus Salzburg mit einem Kleinkind im Arm an die Klosterpforten klopfte. Die Gaunerin tischte den Ordensschwestern Lügenmarchen auf und ergaunerte, wie berichtet, 162.000 Euro.