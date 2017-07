Mit Herzklopfen erfüllen junge Helfer Mission

1100 Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich sind derzeit beim Bundesjugendlager des Roten Kreuzes in Leonding dabei - das Motto lautet "Mission Heartbeat", also "Mission Herzklopfen". Dieses beweisen die jungen Helfer bei Workshops, Spielen und dem spannenden Erste- Hilfe- Bundesbewerb noch bis Sonntag. In 70 am Gelände in Leonding aufgestellten Zelten wohnen die 1100 Nachwuchs- Sanitäter im Alter zwischen 6 und 17 Jahren. Wenn sie das Lager am Sonntag verlassen, werden sie um wichtige Erfahrungen reicher sein, werden doch vor allem Erste- Hilfe- Fähigkeiten und soziale Kompetenzen trainiert. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt außerdem für gute Laune. Helfen macht auch hungrig: 13.600 Semmeln, 3000 Knödel und 4700 Äpfel werden von den Kids verspeist.