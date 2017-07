Mit Bildbeweis zur Goldenen bei Floriani- WM!

Oberösterreich hat die besten Feuerwehren: Dreifach- Jugend- Sieg bei der Floriani- Weltmeisterschaft in Villach. Wie berichtet, wurde Bad Mühllacken (Gmd. Feldkirchen/D.) vergoldet, Silber ging an St. Martin/M. und Bronze an die FF Guggenberg (Gmd. Mondsee). Die Entscheidung fiel allerdings am "grünen Tisch".