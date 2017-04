Miniaturen als Giganten

Lastwagen fahren Stoßstange an Stoßstange, Bagger arbeiten im Akkord - und über all dieses Gewusel auf der mit exakt 1000 Quadratmeter größten Modellbaustelle Europas behält er den Überblick: Johann Plank lässt bei der von der "Krone" präsentierten Modellbaumesse in Wels heute einen "Flughafen" erweitern. Und morgen, Sonntag, wird um 9 Uhr ein Mini- Flugzeug mit zwei Metern Spannweite dort landen - ein Highlight, das es so noch nicht gegeben hat! Minis leisten hier Gigantisches.

Ein konzentrierter Blick: In Wels werden 5,5 Kubikmeter Erde bewegt. Foto: Markus Wenzel

125 Fahrer steuern die gigantischen Gefährte

Plank sagt: "Bei uns sitzt jeder Handgriff. Es gibt sechs Teams, jedes hat einen Polier. Die Bagger, Stapler, Kräne und Lkw werden von 125 Fahrern gesteuert." Viel zu sehen gibt es aber auch abseits dieser Baustelle, etwa bei der Drone- Champions- League, wo Piloten ihre Copter mit bis zu 140 km/h durch die Luft jagen. Und: Ein Bereich der Schau, die noch heute, Samstag, und morgen, Sonntag, läuft, widmet sich dem Thema Echtdampf. Dann können Kinder ganz bequem in den Zügen Platz nehmen und die Fahrt genießen. Übrigens: Bei den "Krone"- Ständen im Foyer der Halle 20 und in Halle 20 selbst warten Gewinne. Und wer die BonusCard besitzt, erhält ermäßigten Eintritt. Hingehen zahlt sich also doppelt aus!

Robert Loy, Kronen Zeitung