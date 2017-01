Milan (2) ist in Lebensgefahr

Die Ärzte in einer Münchner Spezialklinik kämpfen um das Leben des zweijährigen Milan aus Vöcklamarkt. Der Bub hatte in einem unbeaufsichtigten Moment einen Topf mit kochendem Wasser vom Herd gezogen, deshalb an Kopf und Oberkörper schwerste Verbühungen erlitten. 70 Prozent der Haut sind betroffen. Wahnsinn: Die Mutter, sie ist geistig beeinträchtigt, leistete weder Erste Hilfe noch alarmierte sie die Rettung. Das machte erst Stunden später ein Bekannter.