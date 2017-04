Mike bäckt in 3D

Durch eine große Portion Leidenschaft für süße Verführungen und enormes handwerkliches Geschick entstehen in Michael Kittingers (49) Küche kleine und große Tortenkünste. Der gelernte Konditor hat damit vor drei Jahren noch im kleinen Rahmen begonnen: "Zuerst wollte nur die Arbeitskollegin meiner Frau eine Torte, dann sprach sich das schnell herum. Und jetzt habe ich in etwa 10 bis 15 Aufträge pro Woche".



Kreativität ohne Grenzen

So verwandelte sich die hauseigene Küche in Mikes Torten- Kulinarium, wo der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind: "Egal, ob normale Motiv- oder 3D- Torten. Ich benötige nur eine Vorlage und bekomme die Figuren zu 99 Prozent genau so hin", ist Michael Kittinger stolz, dieses Handwerk so perfekt zu beherrschen.

Eines der vielen süßen Kunstwerke von Michael Kittinger. Foto: Horst Einöder





Neben Aussehen auch Füllung wichtig

Die ausgefallenste Torte war für ihn das Backen einer 3D- Baggertorte, aber auch Figuren aus Kinderfilmen, Taschen, ein Klavier und natürlich sämtliche Automarken sind in seinem breiten Motivspektrum vorhanden. Dabei legt der Konditor nicht nur auf das Äußere viel Wert: "Wichtig ist auch die Füllung. Von Nuss, Schoko- Vanille über Trüffel, Kaffee, Banane bis hin zu Stracciatella und Topfen- Frucht ist wirklich alles möglich."

Bei einer Arbeitszeit von drei bis fünf Stunden kosten die Torten (je nach Aufwand und Größe) 28 bis 48 Euro.



Karoline Singer/Kronen Zeitung