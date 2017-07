Mehr als 600.000 Euro

Rund 1500 Drei- Tages- Karten sind bereits verkauft! "Der Vorverkauf läuft gut", ist Sandra Reichel mit der Ticketnachfrage für das Daviscup- Duell von Dominik Thiem & Co. von 15. bis 17. September in Wels gegen Rumänien zufrieden. Und auch für das zweite große Tennisevent im Herbst in Oberösterreich sind die größten Rückschläge überwunden: Denn für die Finanzierung des nunmehrigen "Ladies Linz" von 7. bis 15. Oktober wurden zuletzt die Weichen gestellt!

Turnier hing am seidenen Faden

Nach dem Ausstieg von 500.000- €-(Haupt- )sponsor "Generali" nach 25 Jahren hing das Turnier am seidenen Faden, klaffte im 1,8- Millionen- Budget eine Riesenlücke. Die nach dem Treffen mit Sportlandesrat Michael Strugl großteils geschlossen wurde: Das Land erhöht seinen Beitrag auf 330.000 Euro und damit auf mehr als das Doppelte, auch die Stadt Linz wird dem Turnier in ähnlichem Ausmaß unter die Arme greifen.

"Werden das Turnier zwei, drei Jahre stützen"

"Es ging jetzt darum, diesen Termin in Linz zu halten, wir werden das Turnier in den nächsten zwei, drei Jahren stützen. Danach müssen das aber wieder private Sponsoren tun", erklärt Strugl. "Wir wollen natürlich nicht nur mit Unterstützung der öffentlichen Hand veranstalten. Es sieht mit zwei, drei Sponsoren gut aus. Rund 100.000 Euro fehlen noch, aber das bringen wir zusammen", ist Turnierdirektorin Reichel optimistisch, dass Österreichs größte Damensportveranstaltung bald gänzlich ausfinanziert ist.

Oliver Gaisbauer, Kronen Zeitung