Liu Jia kehrt Linz nach 21 Jahren den Rücken

Eigentlich wollten sie die Tischtennis- Bombe gemeinsam bei einer Pressekonferenz platzen lassen. Jetzt kommt es doch früher ans Licht: Linz AG Froschberg samt Manager Günther Renner, der die aus China gekommene Liu Jia 1996 (!) als 14- jährige einst vom Flughafen abgeholt hatte, uns sein jahrzehntelanges Aushängeschild gehen in Zukunft getrennte Wege!

"Mir wird der Stress mit der Champions League zu viel", sagt die 35- Jährige, die seit kurzem auch einem Teilzeit- Job bei Kornspitz- Hersteller backaldrin in Asten nachgeht. "Ich habe bei einem Klub im Ausland unterschrieben, bei dem ich nur Liga spiele. Auch, weil ich auf keinen Fall in der Champions League gegen Froschberg spielen will", sagt die Tischtennis- Mama, die noch bis Olympia 2020 an der Platte steht.

Und die sich mit dem Abschied bei ihrem jahrzehntelangen Arbeitgeber freilich keine Freunde macht. "Ich hätte gedacht, dass wir sie zumindest weiterhin als Nummer 2 oder 3 einsetzen. Dass sie uns verlässt, ist enttäuschend - und vor allem das Wie nicht mein Stil", sagt Renner, mit dem Susi schon in den letzten Jahren den ein- oder anderen Disput hatte. Nun ist das Verhältnis zumindest vorerst wieder völlig auf Eis!

"Susi wird auch in der laufenden Saison in der Bundesliga und im Superliga- Finale nicht mehr eingesetzt!", poltert Renner. Mit dessen Schützling Linz zweimal die Champions League gewonnen hatte, heuer im Semifinale an Berlin gescheitert war. Eine große Ära geht zu Ende...

Oliver Gaisbauer, Kronen Zeitung