Letzte Vorbereitung für Finale der Lese- Olympiade!

Die kleinen Teilnehmer sind schon so aufgeregt. Am 20. April findet das große Landesfinale der 12. Lese- Olympiade von Raiffeisenlandesbank OÖ und "OÖ- Krone" in Linz statt. Lukas, Elisabeth und Helene von der Volksschule 44 in Linz- Pichling berichteten beim Besuch der "Krone", wie sie sich darauf vorbereiten.