Lehrer vor Schulschluss von Alko- Lenker getötet

Trauer zum heutigen Schulschluss in der Neuen Mittelschule in Ostermiething: Einer ihrer Lehrer, ein 49- jähriger Familienvater, ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem Motorrad unterwegs gewesen, wurde von einem betrunkenen Autofahrer gerammt.