LASK winkt Millionendeal

Vor elf Tagen war Ex- ÖFB- Teamspieler Markus Suttner nach wochenlangen zähen Verhandlungen für mehr als vier Millionen Euro vom FC Ingolstadt zu Brighton & Hove Albion gewechselt, hatte beim Aufsteiger der englischen Premier League einen Dreijahresvertrag unterschrieben...

Markus Suttner (r.) wechselte für vier Millionen € vom FC Ingolstadt zu Brighton & Hove Albion. Foto: EXPA/Eibner

Medizin- Check bereits heute

Und seinen Platz beim Absteiger aus der deutschen Bundesliga soll offenbar der LASK- Brasilianer Paulo Otávio einnehmen. Das war Samstagabend nach dem sensationellen 3:0- Sieg des Aufsteigers über Admira Wacker durchgesickert - und ist nach nächtlichen Telefonaten so konkret geworden, dass gestern Vormittag bereits feststand: Obwohl Otávio seit rund einem Monat wegen einer Knie- Prellung außer Gefecht ist und derzeit nur Laufeinheiten schmerzfrei absolvieren kann, wird der 22- jährige LASK- Brasilianer schon heute um 15 Uhr zu einem medizinischen Check in der "Audi- Stadt" Ingolstadt erwartet.

Zudem offenbar sowohl für den deutschen Zweitligisten als auch für den LASK fix: Die Ablösesumme soll in einem siebenstelligen Bereich liegen, also in jedem Fall über einer Million Euro...



Womit - das Klappen des Transfers vorausgesetzt - die Frage bleibt, was der LASK mit dem Geld tut: Einen Teil davon noch bis Transferende am 31. August in den aktuellen Kader investieren oder vorerst einmal zuwarten? Zumal die Mannschaft wirklich gefestigt scheint!

Georg Leblhuber, Kronen Zeitung