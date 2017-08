Ladys bei "Weißem Fest" nach Streit unerwünscht

Auf 180 ist der Puls von DJ The Wave alias Andreas Witek vor seinem von der "Krone" präsentierten "Weißen Fest" kommenden Samstag in Linz. Grund sind die mehr oder weniger bekannten TV- Sternchen Tanja Tischewitsch ("Dschugel Camp") und Cathy Lugner (Ex von Baumeister Richard Lugner, die auch bei "Big Brother" war).



"Eine bodenlose Frechheit"

Ursprünglich waren Tanja Tischewitsch und Cathy Lugner ja für die Fete im Palais Kaufmännischen Verein eingeladen gewesen. Nun sind die Ladys unerwünscht! "Das Management der beiden wollte plötzlich für eine Video- Grußbotschaft Geld. Eine bodenlose Frechheit, wenn man bedenkt, dass ich Anreise, Unternkunft und deren Getränke bezahle", ist Witek stinksauer. Seine Konsequenz: "Nach einem intensiven Telefonat, habe ich das Duo einfach von der Party wieder ausgeladen. So etwa muss ich mir sicher nicht gefallen lassen."

Feiert Österreich-Premiere als Bachelorette: Jessica Paszka am Weißen Fest in Linz am Samstag. Foto: RTL/Ayra Shirazi



Bachelorette feiert Premiere

Dagegen feiert Bachelorette Jessica Paszka - nachdem die 27- Jährige erst kürzlich in der RTL- Kuppelshow ihren Traumann via Fernsehen fand - Premiere in Linz. Genau wie Sänger Pietro Lombardi, der für die Gäste sogar einen Song performen wird. Weiters dabei sind die aktuelle "Miss Austria" Celine Schrenk sowie unsere "Miss OÖ" Bianca Kronsteiner - für den Sound sorgen unter anderem Teddy O., Danielle Diaz, Tom van Hoed oder Tony Davis.

Ticketinfo: www.weissesfest- linz.at

Andi Schwantner, Kronen Zeitung