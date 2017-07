Kurz könnte Strugl nach Wien holen

Es könnte sein, dass Kurz den Paarlauf der beiden landespolitischen Alpha- Löwen beenden wird - siehe unsere Karikatur - indem er Strugl in sein Regierungsteam holt; gesetzt den Fall, die Bundes- ÖVP ist nach dem 15. Oktober noch eine Regierungspartei. Dass Strugl in diesem Fall als Minister nach Wien gehen könnte, ist schon öfter erwogen worden.



Weiteres Indiz am Parteitag

Am Parteitag ist ein weiteres Indiz dafür dazugekommen: Die Statutenreform, die am Samstag beschlossen wurde, werde "nicht die letzte notwendige Veränderung für uns als Volkspartei gewesen sein", so Kurz in Linz. Man kann das als Anspielung auf personelle Änderungen sehen, ein Szenario, in das Strugl gut passen würde.

Eine andere Frage ist, ob das nicht eine Lücke in Oberösterreichs Regierungsteam reißen würde, die kaum zu schließen wäre. Logische Nachfolger im neuen, bedeutenden Standortressort von Strugl drängen sich im Wirtschaftsbund überhaupt nicht auf, zumal auch im Landtag einige Wechsel auf Wirtschaftsbund- Mandaten anstehen.

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung