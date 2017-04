"Krone" verlost Hafenrundfahrten!

Endlich ist es wieder soweit: Die Donauschifffahrt Wurm + Köck lädt ab 29. April wieder dreimal täglich (außer montags) zu ihren 100- minütigen Hafenrundfahrten in Linz ein. Los geht’s im Donaupark, dann vorbei an der Kulturmeile, dem Hafenviertel mit Abstecher in den Handelshafen bis hin zur Wendung an der Traunmündung. Am Rückweg erwartet die Gäste zur Krönung die Einfahrt in den Hafen der Schiffswerft.

Stellen Sie sich der Kapitänspatentprüfung!

Am Auftaktwochenende stehen vor allem Familien im Mittelpunkt. Da können sich die kleinen Schiffsgäste am ersten Samstag und Sonntag der "Kapitänspatentprüfung" stellen, außerdem warten Überraschungsbesucher sowie eine Fotobox auf Groß und Klein, bei der schöne Erinnerungen an den gemeinsamen Ausflug festgehalten werden können.

Diesen "Dreiklang" aus Kultur, Industrie und Natur erlebt man normalerweise um 14,80 Euro pro Person, doch für 150 glückliche "Krone"- Leser heißt es beim Saisonstart am 29. April "Alles einsteigen" - und zwar gratis! Die "Krone" verlost nämlich je 25 x 2 Tickets für die drei Hafenrundfahrten um 11, 13 oder 15 Uhr. Dafür ein E- Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer und Wunsch- Uhrzeit an ooe.gewinnspiel@kronenzeitung.at (KW: "MS Linzerin") senden und mit etwas Glück am Samstag an Bord gehen!

Höhepunkte auf der Donau wie die "Schnitzelfahrt" oder auch die "Kuchenfahrt" begeistern die Gäste. Foto: Weichselbaumer

"Schnitzelfahrt" oder "Kuchenfahrt"

Während der Saison warten bei den Hafenrundfahrten auch kulinarische Specials - wie eine "Schnitzelfahrt" oder die "Kuchenfahrt", auch gibt es Kombitickets für einen Eintritt in die voestalpine Stahlwelt oder eine Fahrt mit dem Linzer City Express.

Karoline Singer, Kronen Zeitung