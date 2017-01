Kopfnuss für Vizebürgermeister

Der Vorfall trug sich gegen 8.45 Uhr in der Bahnhofswartehalle zu. Schilcher sah dort einen Mann neben dem Fahrkartenautomaten schlafen. "Ich hab’ ihm gesagt, dass er das nicht darf und er sich stattdessen hinsetzen soll", erklärt Schilcher. Als er die Wartehalle verließ, weil er draußen zu tun hatte, legte sich der Belgier wieder nieder. "Ich bin nochmal rein und hab’ ihn aufgefordert, aufzustehen." Der 24- Jährige entgegnete, dass er müde sei. Schilcher ermahnte ihn neuerlich - der Belgier reagierte aggressiv. "Ich bin zurückgewichen, er ist mir nach und hat mir einen Kopfstoß verpasst." Polizisten nahmen in kurz darauf fest. Sie fanden bei ihm eine Geldbörse, die er Tage zuvor am Bahnhof Spittal/Drau gestohlen hatte.

Anna Dobler und Jürgen Pachner, Kronen Zeitung