Kletterer (29) stürzte in den Tod

Es sollte ein schönes Fest am Berg werden, eine 50er- Feier im Prielschutzhaus in Hinterstoder - doch ein 29- jähriger Niederösterreicher kam nie auf der Geburtstagsparty an. Seine Freunde warteten vergeblich, schlugen schließlich in großer Sorge Alarm. Eine Suche mit dem Hubschrauber brachte dann rasch traurige Gewissheit: Der junge Kletterer war bei seinem Aufstieg in den Tod gestürzt.