Kinderporno- Affäre zu wenig für Praxis- Verbot

Für Kopfschütteln sorgt die Nachricht, dass ein Mediziner (60) in Waizenkirchen in seine Ordination zurückkehrt, obwohl er einem Prozess wegen Kinderporno- Besitz entgegen sieht und in U- Haft gesessen war. Ärztekammer- Präsident Peter Niedermoser erklärt im Interview, warum er kein Machtwort sprechen darf und die Akzeptanz der Entscheidung nun schlussendlich an den Patienten hängt.