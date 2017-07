Kinder- Droher wieder auf freiem Fuß!

Der Polizeieinsatz hatte in der Siedlung in der Linzer Salzburger Straße für großes Aufsehen gesorgt: Wie berichtet, hatte ein 61- jähriger Linzer dort einige spielende Kinder zur Rede gestellt, weil sie seiner Meinung nach zu laut waren. Dabei zeigte er ihnen seine Waffe, die er im Gürtel befestigt hatte! Zeugen schlugen Alarm, der Mann wurde verhaftet.Anzeige wegen Nötigung und ein WaffenverbotDoch bereits am nächsten Tag wurde der Linzer, der bei der Festnahme Tarnkleidung trug und bei dem noch weitere Waffen gefunden worden waren, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Es wurde zwar immerhin ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen, die Pistolen und ein Messer wurden von der Polizei sichergestellt. Da der Mann bisher unbescholten ist, noch nie in Konflikt mit dem Gesetz gewesen war, hat er aber wohl keine sehr hohe Strafe zu befürchten. Er wurde wegen Nötigung angezeigt. Den Kindern darf er sich nach wie vor nähern.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung