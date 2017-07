Kids zielten mit Pistolen auf Autos!

Zahlreiche Notrufe hatten am Samstag Abend die Linzer Polizei erreicht. Die Anzeiger hatten alle übereinstimmend gemeldet, dass fünf junge Männer in einem Pkw mit Pistolen hantieren und auf andere Fahrzeuge zielen würden. Ihre Fahrt ging offenbar quer durch das Linzer Stadtgebiet - vom Bulgariplatz, wo um 19.51 die ersten Anrufe eintrafen, über das Zentrum weiter in Fahrtrichtung Norden und über die Donau nach Urfahr.

Pistolen waren Spielzeug

Um 20.40 Uhr konnte dort das verdächtige Fahrzeug von einer Funkstreifenbesatzung im Bereich der Rudolfstraße wahrgenommen. Die Verfolgung wurde sofort aufgenommen. Wenig später konnte das Auto im Bereich des Bernaschek- Platzes angehalten werden.

In dem Wagen saßen fünf junge Linzer, alle im Alter von 16 bis 17 Jahren. Bei der Durchsuchung der vier aus dem Kosovo bzw. eines in Albanien gebürtigen Teenager wurden auch ihre sogenannten Pistolen, die sich glücklicherweise nur als Spielzeugwaffen entpuppten, sichergestellt. Eine der Kunststoffpistolen hatten die Gruppe unter der Rückbank versteckt, die zweite lag unter dem Beifahrersitz.

Quintett festgenommen

Das Quintett wurde festgenommen und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Zwei der Beschuldigten wurden dann ins Polizei- Anhaltezentrum gebracht - Zeugen hatten zweifelsfrei bestätigen können, dass es sich bei ihnen um jene Insassen handelte, die auf andere Fahrzeuge gezielt haben sollen. Die übrigen drei Beteiligten wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Jürgen Pachner, Kronen- Zeitung