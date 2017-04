Kerzenmeer nach Unfall mit zwei Todesopfern

Ein Kerzenmeer umrahmt das Feuerwehrhaus in Geinberg. Viele Menschen trauern um die beiden Burschen, die - wie von uns berichtet - am Karsamstag bei einem schrecklichen Unfall gestorben waren: Laut Polizei hatte der Lenker Mathias Sch. (21) mit seinem Golf mit überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw überholt - beim Einordnen dürfte er ins Schleudern gekommen sein. Fatale Folge: Der VW überschlug sich mehrmals, die beiden Burschen wurden im Wrack getötet.

Achsen ausgerissen

Die Wucht war so enorm, dass beim Auto die Achsen ausgerissen wurden, die anschließend beim nahen Feuerwehrhaus eine Scheibe durchschlugen. Peter P. (22), dessen Eltern einen Supermarkt in Geinberg betreiben, und Mathias Sch. (21), der mit Peter im selben Maschinenbauunternehmen in Gurten als Techniker gearbeitet hat, werden getrennt voneinander in ihren Heimatorten verabschiedet.

