Kassier jagte Räuber aus der Bank

Er hatte sich das wohl einfacher vorgestellt und sich für besonders raffiniert gehalten: Mittwoch, kurz nach Mittag, stürmte ein mit Sturmhaube und Sonnenbrillen maskierter Räuber in die Raiffeisenfiliale von Atzbach. Der Ganove bedrohte den allein anwesenden Kassier mit einem rohrähnlichen Gegenstand. "Ich hab’ das für einen Elektroschocker gehalten", erklärte der Bankangetellte später der Polizei.

"Schleich dich"

Der Räuber wollte mit der vorgetäuschten Waffe den Kassier einschüchtern und sich als Ausländer tarnen: "Give me a little bit money" - "gibt mir ein bisschen Geld" - forderte er auf Englisch. Doch sein Opfer ließ sich nicht einschüchtern, verjagte den Räuber: "Schleich dich!"

Perplex ergriff der Maskenmann ohne Beute auf einem Fahrrad die Flucht. Im Zuge der Alarmfahndung wurde rasch ein Verdächtiger geschnappt: "Ein waschechter, 40- jähriger Oberösterreicher", bestätigte ein Fahnder den Erfolg. Ermittlungen zu den Hintergründen laufen noch.

Zu verdanken ist die Festnahme Gruppeninspektor Michael K. aus Laakirchen. Er hielt sich zufällig in der Nähe des Überfallortes auf. "Ich hab’ mit meinem Diensthund ,Blue‘ trainiert", sagt er. Als er von der Fahndung mitbekam, beteiligte er sich sofort. Mit dem Hund im Auto unterwegs, fiel ihm der Radfahrer auf. Er stoppte und ließ das Tier von der Leine. "Der Mann leistete keinen Widerstand, er dürfte vor ,Blue‘ zu großen Respekt gehabt haben."

Das war heuer erst der fünfte Banküberfall: Coups auf die VKB in Linz- Urfahr, die Raiba in Offenhausen und die Sparkasse in Wels sind ungeklärt. In Moosbach hatte im Februar ein Räuber in der Bank seelenruhig auf die Polizei gewartet.