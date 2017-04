Kampf um Pinguin- Landesfinale in Linz

Da jubelten die Schüler der VS Hirschbach und der VS Gutau im Freistädter Bezirkshallenbad, als die Zeiten der Schwimmstaffeln verkündet wurden: Denn diese beide Staffeln waren bei den vierten und dritten Klassen am schnellsten und sind, bestens unterstützt von der Sparkasse OÖ, fix beim Jubiläums- Landesfinale in Linz dabei.

Foto: Kronen Zeitung/ Chris Koller

Stolz auf die Leistungen der Schüler ist auch Sparkasse GD Michael Rockenschaub, wie er in unserem Interview berichtet:

Der Pinguin- Cup wird heuer 30! Wie kann man diesen Erfolg erklären?

Es spricht für die Nachhaltigkeit des Bewerbes. Nicht selten kommt es vor, dass Eltern früher als Kinder am Cup teilgenommen haben und jetzt ihre Kleinen anfeuern.

Mit viel Begeisterung.

Gemeinsam ein Ziel zu erreichen macht ja doppelte Freude. Da kämpft jeder für den anderen und feuert ihn auch an.

Wie wichtig ist das Schwimmen für Schüler?

Bewegung und Sport als Ausgleich zum Lernalltag ist für die Schüler enorm wichtig und sehr gesund. Zudem kann das Schwimmen- Können auch lebensrettend sein.

Ihr persönliches Verhältnis zum Schwimmen?

Schwimmen war und ist für mich immer ein fester Bestandteil meiner sportlichen Aktivitäten, vor allem im Sommer.

Johannes Nöbauer