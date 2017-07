Kalte Füße und glückliche Paare am 17.7.2017

Ausgebucht wäre das Schloss Ort in Gmunden eigentlich für den Glückstag gewesen - eigentlich. "Bei vier Paaren haben wir nachtelefoniert, weil die Papiere fehlten. Eine Frau heulte nur, ein Mann meinte, seine Verlobte hätte kalte Füße bekommen, wollte aber gleich den 18.8.’18 reservieren. Und die anderen Paare sind getrennt", erzählt Standesamts- Leiterin Eva Blankenstein, die für die anderen drei Paare aber "ein sehr gutes Gefühl hat". Eines war 17 Jahre befreundet, dann 17 Jahre ein Paar und hat eben am 17. nun Ja gesagt.

Neun Hochzeiten in Linz

Am Linzer Standesamt waren elf Hochzeiten, darunter eine Verpartnerung von zwei Frauen, eingetragen - zwei Paare sagten aber auch kurzfristig ab. In Wels gab’s eine Hochzeit in Steyr drei. Normalerweise ist an Montagen bei den Standesämtern "nix los", das "Schnapsdatum" hat das am gestrigen Montag geändert. Wer sich schon für den 18.8.’18 interessiert: Fixieren darf man Hochzeiten erst ein halbes Jahr vorher, reservieren je nach Standesamt - in Gmunden etwa ab 1. August 2017.

Magisches Datum

Dass Ehen, die an einem so "magischen" Datum geschlossen werden, deshalb länger halten, bezweifelt auch die Linzer Paartherpeutin Doris Kaiser. Eva Blankenstein hat einen Ausreißer parat: "Am 19.9.1999 heirateten bei uns 18 Paare und alle sind nachweislich noch beisammen".

Markus Schütz, Kronen Zeitung