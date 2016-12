Junger Vater bei Blitzeis- Unfall getötet

"Er war ein sehr aktives Mitglied beim Trachtenmusikverein und meine Kollegen kannten ihn und seine Familie gut", sagt der örtliche Feuerwehrkommandant Florian Renner. Der Versicherungskaufmann Thomas R., Vater einer dreijährigen Tochter, geriet um 9 Uhr in seiner Heimatgemeinde Schneegattern auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß seitlich mit der Fahrerseite seines Fords gegen den Lkw eines 36- Jährigen aus Michaelbeuern. Durch die Wucht des Anpralles erlitt der Lenker so schwere Verletzungen, dass die Notärztin nur noch seinen Tod feststellen konnte. "Nach so einem Unglück fehlen einem die Worte. Der Thomas wohnte nur drei Häuser weiter, mein Bruder ist mit seiner Schwester verheiratet", sagt Bürgermeister Erich Rippl.

Serie schwerer Unfälle

Bei einem weiteren Unfall stürzte ein Autolenker (36) aus Geretsberg in seiner Heimatgemeinde auf der vereisten Fahrbahn mit dem Pkw über eine Böschung in einen Hausgarten, er kam verletzt ins Braunauer Spital. Im Spital Rohrbach landete ein Autolenker (29) aus Oberkappel, der sich in einem Straßengraben überschlug und verletzte.