Junge Mama als Lebensretterin: 81- Jährige geborgen

Diese junge Mutter ist eine Heldin! Julia Rechenmacher (27) aus Kirchdorf am Inn rettete eine 81- Jährige, die nach einem Sturz bewegungsunfähig war und 24 Stunden in ihrem Haus am Boden lag. Die stark unterkühlte Seniorin wurde ins Braunauer Krankenhaus eingeliefert, es geht ihr wieder besser.