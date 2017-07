Jung- Tiger zog in Schmiding bei zwei "Miezen" ein

Bereits Anfang Juni kam "Thambi" in Schmiding an, da er brav in die Transportkiste geklettert war, musste er für die 160- Kilometer- Fahrt nicht betäubt werden.

Zuerst auseinandergesperrt

"Die ersten Wochen blieb der junge Tiger in einem Nachbargehege, die Tiere konnten sich sehen und riechen, hatten aber keinen direkten Kontakt", erklärt Tierpflegerin Can Hasibe.

Noch Anstands- Abstand

Jetzt durfte "Thambi" erstmals zu "Anastasia" und "Natascha" ins Gehege. Die beiden Tiger- Damen bandeln kräftig an, doch halten "Thambi" auf Anstands- Abstand.

Hoffen auf Tiger- Babys

Das wird sich - so hofft man im Zoo Schmiding - ändern, denn das Trio soll für den Erhalt seiner Art sorgen. Es gibt nur noch 500 freilebende Sibirische Tiger weltweit.

Markus Schütz, Kronen- Zeitung