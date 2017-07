Jung, schrill und im Internet ein Hit

Premiere feiert das "MusikFestiWels" am 14. und 15. Juli. Am "Krone"- Tag zum Auftakt sorgen - bei freiem Eintritt für alle Besucher - neben Tagträumer und Lemo auch einige Internet- Größen wie etwa Chaosflo44 für tolle Stimmung am Kaiser- Joseph- Platz in Wels.

17- Jährige Lifestylebloggerin

Mit ihren gerade einmal 17 Jahren ist auch Celina Blogsta ein Hit im Internet. Auf YouTube hat die süße Niederösterreicherin 180.000 Abonnenten und gewährt in ihren Videos Einblicke in ihr Leben. Sie behandelt auch ernste Themen wie Mobbing in der Schule. Zudem freut sich die junge Lifestylebloggerin über rund 300.000 Follower auf Instagram.





Sänger mit bunten Haaren

Dagegen fällt Daniele Negroni definitiv in die Kategorie schrill. Der Sänger mit italienischen

Wurzeln belegte 2012 bei der Castingshow "DSDS" Platz zwei. Was für den 22- Jährigen eher eine Enttäuschung war, galt doch der Musiker mit den bunten Haaren auch bei Juror und Poptitan Dieter Bohlen als klarer Favorit auf den Sieg. Obwohl Negroni beachtliche Charterfolge hat, setzt er mittlerweile auch auf einen eigenen YouTube- Kanal. Und schon jetzt darf man gespannt sein, wie hoch die Lautstärke der Fans sein wird, wenn sie ihren Lieblingen beim "MusikFestiWels" ganz nah kommen.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung