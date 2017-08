Joggerinnen belästigt

Große Aufregung gibt es auf Facebook nach dem Posting einer Linzerin, die berichtet, mit ihrer Freundin beim Joggen im Stadtteil Urfahr von zwei arabischen Männern belästigt worden zu sein. Sie hätten den Frauen anzügliche Bemerkungen hinterhergerufen, worauf diese einen Autofahrer anhielten und um Hilfe baten. Auch die Polizei wurde alarmiert.

900 Mal geteilt

Der Vorfall soll am Mittwoch passiert sein, am Donnerstagnachmittag war das Posting bereits über 900 Mal geteilt, über hundert Mal kommentiert worden, außerdem gab es schon fast 500 Reaktionen per Emojis. Die Linzer FP hat rasch auf den Beitrag reagiert und der geschockten Linzerin für Freitag einen Termin gegeben.

Ob die Verdächtigen geschnappt wurden, ist noch nicht bestätigt worden.

