Irrer bedrohte spielende Kinder mit Pistole!

"Hört endlich mit dem Spielen auf!", herrschte der 61- jährige Linzer am Samstagabend in der Salzburger Straße der Landeshauptstadt eine Gruppe von Kindern an - seine Forderung "untermauerte" er damit, dass er seine Jacke öffnete und den Kleinen seine im Hosenbund steckende Schusswaffe zeigte! Er war bei seiner irren Tat zum Glück von mehreren Zeugen beobachtet worden, die sofort Alarm schlugen. Eine Sondereinheit der Polizei rückte an, fand den Mann, der vom Tatort verschwunden war, in seiner Wohnung, wo er festgenommen wurde. Er trug Tarnkleidung.

Die Beamten der neuen Polizeiinspektion Sonderdienste fanden bei ihm zu Hause dann nicht nur einen Schreckschussrevolver, sondern auch eine Pistole und außerdem ein Messer. Die Waffen wurden sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Beschuldigte wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert und wird nun zu der unglaublichen Tat vernommen. Anzeigen folgen. Die Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung