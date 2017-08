Intersport auf Erfolgskurs

"Krone": Herr Boenke, im Vorjahr feierte Intersport die größte Eröffnungswelle aller Zeiten. Und heuer?

Mathias Boenke: Wir bekommen heuer noch elf neue Standorte dazu, neun davon öffnen am selben Tag - und zwar am 27. Oktober. Es ist also eine noch größere Eröffnungswelle als im Vorjahr!



"Krone": In Oberösterreich übernehmen Sie drei Sports- Direct- Standorte - den in Linz- Urfahr, in Tumeltsham bei Ried und in Steyr. Was haben Sie dort vor?

Boenke: Wir werden hier Geschäfte zwischen 2000 und 2500 Quadratmetern beziehen, die von unseren Händlern geführt werden. Für alle ist das eine große Herausforderung. Aber Euphorie bringt Kraft.

Geschäftsführer Mathias Boenke ist mit Intersport in Österreich auf einem sehr guten Weg. Foto: gewefoto - Gerhard Wenzel

"Krone": Für Intersport ist es ein stressiges, aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr, richtig?

Boenke: Stimmt. Wir werden im heurigen Geschäftsjahr erstmals in Österreich beim Umsatz die 500- Millionen- Euro- Marke überschreiten.



"Krone": Wie hat sich der Sportfachhandel in Österreich in den letzten Jahren entwickelt?

Boenke: Die Entwicklung, die der Sporthandel gemacht hat, ist, dass er noch extremer differenziert zwischen Discount und Fachhandel. Beratung und Service sind Kernpunkte unseres Erfolgs.



"Krone": Gibt’s einen Mega- Trend, der Sie beschäftigt?

Boenke: Individualisierung! Auch 3D- Druck wird hier eine Rolle spielen.

Interview: Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung